أب بالبحيرة يناشد نقل ابنه مريض القلب لمدرسة قرب مسكنه.. و"التعليم" تستجيب

كتبت: شيماء حمدى- البحيرة - ناصر جودة

أرسل القارئ حمدى عبد الرازق من محافظة البحيرة مناشدة عبر خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع"، لنقل ابنه كريم إلى مدرسة قرب البيت، حيث يعانى من مرض القلب قائلا: "عندي ابني في مدرسة المعدية التجريبية التابعة لإدارة ادكو التعليمية محافظة البحيرة مقيد بمرحلة رياض الأطفال ķģ² وعملت طلب نقل لمدرسة زيتون التجريبية التابعة لإدارة ادكو التعليمية محافظة البحيرة، وذلك لقرب المسافة ووجود شقيقة له الصف الثالث الابتدائي، حيث يستغرق الطفل المريض ساعتين للوصول إلى مدرسته البعيدة مما يزيد من متاعبه الصحية".

من جانبه، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تكثيف الجهود للرد على شكاوى المواطنين والاستجابة إلى مطالبهم القانونية، مضيفا أنه تم فحص هذه الشكوى وتم التواصل مع ولى أمر التلميذ المريض بإدارة آدكو التعليمية لإنهاء المشكلة حرصا على مصلحة التلاميذ.



قرب المدرسة المراد النقل لها من البيت



تقرير طبى

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".