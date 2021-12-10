FDA تصرح باستخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة للوقاية قبل التعرض لكورونا

كتبت إيناس البنا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحًا للاستخدام فى حالات الطوارئ (EUA) لنوع علاج من AstraZeneca Evusheld (تيكساجيفيماب مُعبأ مع cilgavimab وتُدار معًا) للوقاية قبل التعرض لـ كورونا في بعض البالغين والأطفال ( 12 سنة فما فوق بوزن لا يقل عن 40 كيلوجراماً).

وعلى الرغم من أن اللقاحات أثبتت أنها أفضل دفاع متاح ضد فيروس كورونا، هناك بعض الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة والذين قد لا يقدمون استجابة مناعية كافية للتلقيح، أو أولئك الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل السلبية الشديدة على اللقاح وبالتالي لا يمكنهم تلقي واحد ويحتاجون إلى خيار وقائي بديل.



علاج الاجسام المضادة وحيدة النسيلة

ووفقا لبيان الوكالة الرسمي على موقعها ، فإن المنتج مصرح به فقط للأفراد غير المصابين حاليًا بفيروس كورونا والذين لم يتعرضوا مؤخرًا لفرد مصاب بالفيروس.

وقالت باتريسيا كافازوني ، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء، يسمح الإجراء اليوم باستخدام مزيج من اثنين من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لتقليل خطر الإصابة بـ كورونا لدى هؤلاء الأفراد.

جرعة واحدة من Evusheld ، يتم إعطاؤها كحقنتين عضليتين متتاليتين (حقنة واحدة لكل جسم مضاد أحادي النسيلة ، تُعطى بالتتابع الفوري) ، قد تكون فعالة للوقاية قبل التعرض لمدة ستة أشهر.

Evusheld غير مصرح به للأفراد لعلاج كورونا أو للوقاية بعد التعرض لـ كورونا، ويجب على المرضى التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم لتحديد ما إذا كان Evusheld هو خيار منع ما قبل التعرض المناسب لهم.

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي بروتينات مصنوعة في المختبر تحاكي قدرة الجهاز المناعي على محاربة مسببات الأمراض الضارة مثل الفيروسات.

وفى العلاج المصرح به فإن Tixagevimab و cilgavimab عبارة عن أجسام مضادة أحادية النسيلة طويلة المفعول موجهة بشكل خاص ضد البروتين الشائك لـ كورونا، وهى مصممة لمنع ارتباط الفيروس ودخوله إلى الخلايا البشرية.