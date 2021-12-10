اليوم السابع
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الجمعة، 10 ديسمبر 2021 04:39 م
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نقابة المهندسين بالقليوبية تطلق "اليوم الصحى المجانى" للكشف بالمجان على أعضائها

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 03:54 م
نقابة المهندسين بالقليوبية تطلق "اليوم الصحى المجانى" للكشف بالمجان على أعضائها نقيب مهندسى القليوبية وأمين الصندوق خلال تفقد القافلة
القليوبية إبراهيم سالم

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انطلقت بعد ظهر اليوم، فعاليات "اليوم الصحى المجانى" بنقابة المهندسين بالقليوبية، بالتعاون بين النقابة العامة للمهندسين والنقابة الفرعية بالقليوبية، وتحت إشراف المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، وبحضور المهندس حمد عثمان وكيل النقابة العامة للمهندسين، وعضو مجلس النواب، والمهندس تامر تامر رمضان أمين صندوق نقابة المهندسين الفرعية بالقليوبية، والمهندس فاروق الحكيم مقرر لجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين، والدكتور مهندس  محسن شاهين وكيل لجنة الرعاية الصحية، والمهندس محمد ماهر مقرر مساعد اللجنة، والمهندس إسلام أحمد عضو اللجنة.

ويشارك فى الحملة، 11طبيبا بتخصصات "الباطنة والجراحة والعلاج الطبيعي والعظام وجراحة العظام والعيون والأنف والأذن"، وكذلك إجراء التحاليل الطبية وصرف الأدوية بنسبة خصم 15%، بالتعاون مع عدد من الصيدليات بالمحافظة.

وقال المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، إن اليوم الصحى يأتى ضمن خطة النقابة الهادفة لخدمة قطاع المهندسين وتوفير كافة سبل الدعم والراحة لهم إلى جانب مشروع القرض الحسن المستهدف تنفيذه خلال الشهر الجارى والأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية، ومن المستهدف الكشف الطبي على 1000 مهندس وأسرهم والأقارب من الدرجة الأولى.

وأشرف على تنظيم اليوم الصحى فريق عمل مكون من المهندس تامر رمضان أمين صندوق النقابة، والمهندس مينا نظمى أمين عام النقابة بالقليوبية، والمهندس صلاح شكرى عضو مجلس إدارة النقابة، والمهندس شهاب العسال عضو مجلس إدارة النقابة.

بدء استقبال الموظفين للكشف عليهم
بدء استقبال الموظفين للكشف عليهم

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

نقيب المهندسين وأمين الصندوق للنقابة خلال الجولة
نقيب المهندسين وأمين الصندوق للنقابة خلال الجولة

 

نقيب مهندسى القليوبية خلال الجولة
نقيب مهندسى القليوبية خلال الجولة

 


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