نائب محافظ المنيا يتابع الحالة العامة بمستشفى الصدر ومركز تلقى اللقاح

المنيا -حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي، ومتابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

من جانبه ، تابع نائب محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، الحالة العامة داخل مستشفى الصدر بمدينة المنيا، حيث اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

تفقد نائب المحافظ، خلال جولته، أقسام العزل بالمستشفي، للاطمئنان على المرضى وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم، معربا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل، كما حرص نائب المحافظ، على طمأنه أهلهم وذويهم على حالتهم.

وأكد نائب المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع الموقف الصحي بالمحافظة أولا بأول، مناشدا المرضي بتقديم التوعية لأهاليهم، عقب عودتهم سالمين لمنازلهم، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والاحترازية، وسرعة تلقي اللقاح.

كما التقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبي بالمستشفي، حيث تابع سير العمل على أكمل وجه وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل إليهم تحيات وتقدير محافظ المنيا لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين لما يبذلونه من جهد في إدارة الأزمة داخل المستشفيات. وفى سياق متصل، تفقد نائب المحافظ مركز تلقى لقاح كورونا بالمركز الطبي الغربي، لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات والتيسير على المواطنين.