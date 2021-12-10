مركز مدينة الأقصر التكنولوجى يحصد المركز الأول على مستوى المراكز التكنولوجية بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حصول المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمدينة على المركز الأول، وذلك بالنسبة لتقييم أداء العاملين والموظفين وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوي محافظة الأقصر، موجهاً الشكر إلى المهندسة سلوى فهيم إسحق مدير المركز بمدينة الأقصر، وفريق العمل لمجهوداتهم المميزة فى خدمة أهالى المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن الارتقاء بمستوى العمل والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشاد العميد طارق لطفي، بفريق عمل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان المدينة، مؤكدًا أن العاملين بالمركز نماذج مشرفة للموظف الجاد الذي يؤدي عمله باجتهاد وإخلاص، ويسعى لتحقيق أفضل مستوي من الخدمة للمواطن الأقصري فى المقام الأول، مثنيا على روح التعاون والمحبة بين فريق عمل المركز، تحت إشراف المهندسة سلوى فهيم إسحق مدير المركز والتى تعمل باستمرار على تطوير مستوى الأداء بالمركز، وتنمية مهارات فريق العمل للارتقاء بمستوى المركز التكنولوجي والخدمات المقدمة.

ومن جانبها ، أوضحت سلوى فهيم إسحق مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، عن تفاصيل الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة وأداء المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر ، والذي تصدر الترتيب الأول على مستوى المحافظة بالنسبة لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت مدير المركز، فى بيان صحفى، أن الخدمات التى يقدمها المركز تشمل حوالى (62) خدمة فى التطبيق الجديد مثل استخراج تراخيص " بناء – هدم – اشغال طريق - محلات - خدمة مواطنين - خدمة مرافق - اعلانات - منشآت ايلة للسقوط - شكاوى مواطنين _ وغيرها من الخدمات الحكومية" .

وقد تم ربط وتفعيل المركز التكنولوجي بجميع الادارات الداخلية بالمدينة، وسيتم الربط مع ديوان عام محافظة الأقصر وجميع مراكز ومدن المحافظة والمديريات والهيئات الخارجية والوزارات الخارجية، لتصبح محافظة الاقصر من اولى المحافظات لتطبيق التحول الرقمي، وذلك لتسهيل وتيسير الخدمات للمواطنين، وذلك طبقا لاتجاه الدولة وتحقيقا لهدف الوزارة، وهو انهاء خدمات المواطنين من خلال الشباك الواحد ومحاربة الفساد.



المركز التكنولوجى بمدينة الأقصر يحصد المركز الأول



المركز التكنولوجى بمدينة الأقصر