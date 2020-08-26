صور.. المركز التكنولوجى بالأقصر يحصد المركز الأول بالجمهورية فى خدمة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

كشف مصطفى بشير حسن مدير المركز التكنولوجى بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عن تفاصيل الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة وأداء المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الزينية وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة، حيث تصدر المركز التكنولوجي بمدينة الزينية للترتيب الأول على مستوى المحافظة بالنسبة لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين علي مستوي محافظة الأقصر للأسبوع السادس علي التوالى.

وأضاف مدير المركز التكنولوجى بمدينة الزينية، فى بيان صحفى، أن الخدمات التى يقدمها المركز تشمل حوالى 190 خدمة فى التطبيق الجديد مثل (استخراج رخصة ( بناء – هدم – اشغال طريق - محلات - بحث اسكان - خدمة مواطنين - خدمة مرافق - اعلانات – املاك اميرية - جبانات - مصاعد ومراجل – حفر - منشآت ايلة للسقوط وغيرها من الخدمات الحكومية، وقد تم ربط المركز التكنولوجى بالديوان العام بعدد 6 ادارات خدمية (حساب استصلاح الاراضى – التخطيط العمرانى – المحاجر – الاستثمار – تشغيل الشباب – خدمة المواطنين).

كما تم ربط عدد 22 ادارة بالشبكة لتصبح عدد الادارات المميكنة 28 ادارة وربطها بالوحدات المحلية ( عدد 5 وحدات محلية ) وذلك لمتابعة الاداء، كما سيتم ربط ادارات ( شئون العاملين – الحسابات – المخازن – المشتريات بشبكة اخرى مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية )و سيتم ربط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء، وبذلك يكون تم ربط جميع ادارات الديوان مع الوزارات المختصة .

وشدد على أنه تم ربط المربط بمديريات الخدمات وهى الجهات الخارجية التى ترتبط بخدمة المواطن سيتم ربطها مع الديوان العام والوحدات المحلية وذلك للتوفير على المواطن وراحته، وذلك باضافة وسائل تقديم الخدمة للمواطن ليس من خلال المركز التكنولوجي كذلك بواسطة وسائل التواصل ( التليفون المحمول – جهاز الحاسب الآلى بالمنزل ) وذلك عن طريق شبكة الانترنت والدخول على موقع بوابة محافظة الأقصر وربط جميع الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية وذلك عن طريق الرقم القومى لكل مواطن .

وتضمنت إنجازات المركز التكنولوجى بالمدينة مؤخراً :

تفعيل وحدة ترتيب الدور للمواطنين بالمركز التكنولوجي ترتيب وترقيم الشبابيك لسهولة وصول المواطن للخدمة انشاء رسالة ترحيب بالمركز التكنولوجي تعمل بصفة دورية لرفع الروح الإيجابية للمواطن عند تقديم الخدمة بصورة حضارية وادمية ولائقة انشاء شباك الخدمات الحكومية الالكترونية بالمركز التكنولوجي عبر الانترنت لتخفيف الأعباء على المواطن البسيط الذي يجهل التعامل مع المنصات الحكومية إنشاء شباك للإدارات الخدمية الخارجية (التموين – الشئون الاجتماعية) لتقديم الخدمة من خلال الشباك الواحد من خلال المركز التكنولوجي انشاء شباك مخصص بمقاسات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالمركز التكنولوجي انشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بأنواع الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي في اطار من الشفافية والنزاهة انشاء استمارة استبيان لقياس مدى رضا المواطن عن الخدمات التي يتم تقديمها بالمركز التكنولوجي رفع كفاءة مستوى موظف الشباك بعمل دورات شهرية بصفة دورية شهرياً لتنشيط وتحديث المعلومات). ومن أهداف المركز ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية إحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز تشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة في كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى التكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الأخرى التى تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التى تقدم من خلال شبكة موحده لخدمة المواطن وراحته فصل طالب الخدمة عن مؤديها لمنع الرشوة والمحسوبية الحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودة الخدمة والوقت المستغرق فى انجاز الخدمة والعائد من الخدمة الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة انشطةالوحدات المحلية وتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين وتحقيق الترابط والتكامل بين الادارات فى اداء اعمالها من خلال الشبكة المحلية وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات متابعة اعمال الادارات وتحقيق خدمة افضل للمواطن وقدره عاليه للقيادة لسرعة اتخاذ القرار والحصول على المعلومة في التوقيت المناسب توفير االتكلفة المالية لتكرار تردد المواطن على جهة تقديم الخدمة دون جدوى.



المركز التكنولوجى بالزينية فى الحصول على المركز الأول بالجمهورية



المركز التكنولوجى بالزينية فى الحصول على المركز الأول بالجمهورية



المركز التكنولوجى بالزينية فى الحصول على المركز الأول بالجمهورية



المركز التكنولوجى بالزينية