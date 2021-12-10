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محمود التهامى يحيى حفل ختام القوافل الثقافية لمتضررى السيول بأسوان

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 10:49 م
محمود التهامى يحيى حفل ختام القوافل الثقافية لمتضررى السيول بأسوان محمود التهامى خلال الحفل
أسوان - عبد الله صلاح

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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم، الجمعة، فعاليات القوافل الثقافية لمتضررى السيول بمنطقة العلاقى فى أسوان، من خلال فرع ثقافة أسوان، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتضمن الحفل الختامى تقديم مدائح لشيخ المنشدين محمود التهامى قدم مجموعة من القصائد "اكاد من، صلى الله على محمد، قمرا، صعايدة، طلع البدر علينا، إمام العاشقين، يا أبا الزهراء"، إلى جانب معرض نتاج عدد من الورش، ورشة عجينة السيراميك للمدربة شرين عفيفى، ورشة " مصنوعات جلدية" للمدربة اسماء خليل، ورشة "خرز" للمدربة إقبال حسين، ورشة "خوص" للمدربة روحية يوسف، ورشة "رسم حر" للفنانة يارا محمود، ورشة "خرز" للمدربة زينب حلمى، وورشة "العاب شعبية" للاطفال للباحثة منى صبرى.

وتفاعل أهالى العلاقى مع الفعاليات، ولاقت إقبالا جماهيريا، واستحسانا لما يقدم لهم من خلال القافلة الثقافية، واستمرت الفاعليات لمدة سبعة أيام متتالية قدمت عروض لفرق "أسوان، الاقصر، الشرقية، الحرية" للفنون الشعبى، وتوشكى التلقائية، بجانب عدد من ورش الحرف التراثى، ورش حكى، ألعاب شعبية للاطفال، تحت اشراف الدكتورة حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والفنان أحمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية.


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