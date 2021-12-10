محافظ كفر الشيخ: سحب كراسة شروط الحصول على 5 أفدنة ومسكن بالوادى الجديد الأحد

محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، إن صغار المزارعين وأصحاب المهن الزراعية من الجادين من أبناء المحافظة لديهم فرصة كبرى ل امتلاك قطعة أرض قابلة للزراعة بمحافظة الوادي الجديد، مساحتها خمسة أفدنة، ومسكن حوالي 100 متر مربع، مكتملة المرافق، وحظيرة مواشي 300 متر مربع، وإيجار منتهي بالتمليك مع توافر كافـة الخدمات "مساجد، مـدارس، وحـدات صحية أسواق"، بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم سحب طلبات التقديم لاستيفاء الملفات وتقديمها من خلال الوحدات القروية ومجالس المدن، بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 12 ديسمبر الجاري ولمدة شهر، مناشدا كل من تنطبق عليهم الشروط التقدم للحصول على الأرض وبقية المميزات التي تتيحها الدول لهم.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يأتي ذلك تطبيقا لبروتوكول التعاون برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلـس الوزراء، ومحافظ الوادى الحديد، ومحافظة كفر الشيخ، ضمن مشروع إقامة مجتمعات تنموية عمرانية وتنفيـذ مقترح الجذب السكاني من محافظات الدلتا والموقع، وسيتم تخصيص الأراضي والمنازل لمن تتوافر فيهم الشروط والأحكام الواردة بالطلب وكراسة الشروط.



وقال محافظ كفر الشيخ، ذكرت المحافظة الشروط الواجب توافرها لمن سيحل على تلك الأراضي، ومنها أن يكون من أبناء محافظة كفر الشيخ، ومتزوج ويعول، السن لا يزيد على 45 عاماً، ولا يقل عن 25 عاماً، لا يعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص، لا يمتلك حيازة زراعية أكثر من نصف فدان، ويمارس مهنة الزراعة، ألا يكون سبق له الاستفادة من أي مشروعات تنموية مثل هذا المشروع، ولم يسبق صدور أي أحكام في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ضده.