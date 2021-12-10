محافظ الإسكندرية: "الأوقاف" لها دور كبير فى مواجهة الفكر المتطرف

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

جاء ذلك خلال افتتاح مسجد جبر التابع لإدارة وسط، والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، وفرشه بمعرفة وزارة الأوقاف، وذلك عقب أداء شعائر صلاة الجمعة به، وقد جاءت الخطبة تحت عنوان "مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية"، وذلك بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالمشاركات المجتمعية والجهود الذاتية فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

من جانبه؛ أشاد الشيخ خشبة بهذه الحقبة التاريخية التي تشهدها مصر والطفرة العظيمة في بناء المساجد وتعميرها مؤكدا أن هذا يدل على حرص الدولة على نشر الدين الوسطي ومحاربة التطرف كما وجه فضيلته الشكر لكل من ساهم في عمارة هذا المسجد متمنيا للجميع الخير والقبول.