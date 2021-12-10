محافظ الأقصر: كلية الطب الجديدة تساهم فى توفير حياة كريمة لأهالى المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المستار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المحافظة تشهد سلسلة من الدعم بمختلف القطاعات التعليمية وعلى رأسها التطور الكبير فى جامعة الأقصر وأبرزها بدء الدراسة فى كلية الطب الجديدة داخل مدينة طيبة، موضحاً أنها ستساهم فى دعم وتوفير حياة كريمة للأهالى بمختلف أرجاء المحافظة بإخراج جيل جديد من الأطباء المتميزين لدعم المستشفيات المختلفة بالأقصر.



وقال محافظ الأقصر، إنه فى 25 سبتمبر عام 2019 إنتهى المجلس الأعلى للجامعات لتحويل فرع الأقصر التابع لجامعة جنوب الوادى لجامعة مستقلة، وذلك بعد إعداد وإرسال دراسة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتكون الأقصر لها جامعة خاصة بها لما تتميز به من مقومات مميزة فى شتى المجالات السياحية والآثرية التى تؤهلها لتكون بها جامعة مستقلة، موضحاً أن ذلك العمل وإستقلات الجامعة كان نتاج مجهود كبير لأكثر من عامين وشهرين، وصدر القرار 1481 لعام 2019 بإنشاء جامعة الأقصر.



وأكد المستشار مصطفى ألهم، لـ"اليوم السابع"، أنه بعد استقلال الجامعة تم العمل على قدم وساق للوصول لإنشاء كلية طب بالأقصر، موجهاً الشكر والتقدير لكل من ساهم فى هذا الحلم وساعد فى تحقيقه، قائلاً:- "أتمنى للجميع التوفيق وأن تكون كلية الطب إضافة كبيرة وبها كافة التخصصات وتضم أساتذة نابغين ويتمتعون بعلم كبير لتصديره للطلبة خلال سنوات الدراسة، حيث أن الأقصر كانت تحتاج لكلية الطب لتوفير الأطباء فى كل مكان بعد سلسلة الإنشاءات الطبية العظيمة على مدار السنوات الماضية".



وأوضح محافظ الأقصر، أنه تلك الكلية تحقق حياة كريمة للمواطنين حيث أن الجميع يعمل لخدمة المواطنين وتحسين جودة الحياة لهم، ويتم العمل على مشروع تطوير قرى الريف المصرى بالأقصر وجميع المحافظات، والكلية نواة حقيقية لتوفير حياة كريمة للأهالى بالأقصر.

















