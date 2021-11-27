نصائح للوقاية من 6 أمراض.. منها الشريان التاجى وهشاشة العظام

كتبت مروة هريدى

هناك العديد من الأمراض التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والرعاية، يُعرف بعضها باسم "القاتل الصامت" لسبب واحد هو أنها يمكن أن تصبح قاسية في وقت معين، مما يؤدي أحيانًا إلى الموت المفاجئ، ومع ذلك، لمساعدتك على البقاء حذرًا ويقظًا، إليك بعض الحالات الصحية ونصائح للوقاية وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ارتفاع ضغط الدم



يعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر الحالات الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مزمنة أخرى، السبب في اعتباره قاتلًا صامتًا لأنه يصيب الشخص دون ظهور أعراض محددة، وهو لا يؤثر فقط على القلب والشرايين، بل يجعل الشخص أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة مثل النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية وغير ذلك.

في حين أنه من الصعب اكتشافه، فإن إجراء فحوصات ضغط الدم بشكل منتظم ، وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والألياف والبروتين ومنخفضة الملح، بجانب الحفاظ على وزن صحي، كلها طرق لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

مرض الشريان التاجي



تهدد العديد من أمراض القلب الحياة، ومن هذه الأمراض أمراض الشرايين التاجية، وهي حالة تضيق فيها الشرايين التاجية التي تزود القلب بالدم والأكسجين، مما يؤدي إلى ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو نوبة قلبية، وهي أولى العلامات التي تظهر.

بدون الفحص المنتظم ونمط الحياة الصحي للقلب، يكون منع مرض الشريان التاجي أقرب إلى المستحيل، حتى عندما يتلقى الشخص المصاب بهذه الحالة علاجًا سريعًا، فقد يتعرض لفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

داء السكري



يمكن أن يكون مرض السكري أو ارتفاع مستويات السكر في الدم نوعين، النوع 1 والنوع 2، بالنسبة لمرضى النوع الأول ينتج البنكرياس القليل من الأنسولين أو لا ينتجه أبدًا، بينما يؤثر مرض السكري من النوع 2 على الطريقة التي يعالج بها جسمك سكر الدم، المعروف أيضًا باسم الجلوكوز، وفي الحالة الأخيرة، قد لا تظهر على الأفراد أعراض في البداية، فقط عندما يتطور المرض، فإنه يؤدي إلى الشعور بالتعب وفقدان الوزن غير المبرر وكثرة التبول والعطش.

قد يؤثر مرض السكري المتقدم أيضًا على أعضاء أخرى من الجسم مثل القلب والكلى والرؤية، وفي حين أن السبب الدقيق لمرض السكري لم يتحدد بعد، فإن التركيز على النظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي والفحوصات المنتظمة هو ما يمكن أن يمنع المضاعفات.

هشاشة العظام



هشاشة العظام هي مرض عظمي، حيث غالبًا ما يكون الشخص المصاب به غير مدرك لحالته، نظرًا لعدم ظهور أي علامات أو أعراض على الإطلاق، حتى يخضعوا بالطبع لكسر ويتم التشخيص وقتها، وهذا هو سبب تسميته أيضًا بالقاتل الصامت، إلى جانب تأثيره على كثافة العظام يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة الفم.

لذلك من المهم تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د للوقاية من أي شكل من أشكال أمراض العظام، ويُنصح أيضًا بإجراء فحوصات منتظمة.

توقف التنفس أثناء النوم



انقطاع النفس أثناء النوم هو اضطراب شديد يحدث أثناء النوم، حيث يتنفس الناس بصوت عالٍ أثناء النوم، ويمكن أن يؤدي إلى الشخير بصوت عال وإرهاق شديد أثناء النهار، والمرضى الذين يعانون من انقطاع النفس النومي الحاد هم أكثر عرضة للموت المفاجئ والسكتة الدماغية أثناء النوم، مما يجعله أيضًا قاتلًا صامتًا.

انقطاع النفس الانسدادي النومي هو النوع الأكثر شيوعًا، حيث يتم انسداد مجاري الهواء بشكل متكرر أو جزئيًا أثناء النوم.

بالنسبة للحالات الخفيفة من انقطاع النفس النومي، قد يؤدي تغيير معين في نمط الحياة إلى الحل، حيث يمكن أن يساعدك فقدان الوزن وتناول الطعام الصحي والإقلاع عن التدخين والحصول على العلاجات المناسبة لحساسية الأنف على التخلص من هذه الحالة أو حتى إدارتها جيدًا.

ومع ذلك، استشر طبيبك لمعرفة طبيعة حالتك خفيفة أم شديدة، حتى يتمكن من وصف العلاج المناسب.

مرض الكبد الدهني



يكون نمو مرض الكبد الدهني في الجسم تدريجيًا وليس لديه أعراض فى البداية، مما يجعله قاتلًا صامتًا، ويوجد نوعان من أمراض الكبد الدهنية، مرض الكبد الدهني الكحولي وغير الكحولي، وكما يوحي المصطلح نفسه، يحدث الأول بسبب الاستهلاك المفرط للكحول، وسبب النوع الثانى مجهول، وفي المراحل المتقدمة يمكن أن يؤدي كلاهما إلى تليف الكبد.

وفى هذه الحالة، يلعب النظام الغذائي الصحى دورًا مهمًا للغاية، مع تجنب تناول أي شيء به دهون غير صحية، مع الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام، وإجراء فحوصات طبية منتظمة.



السكرى



انقطاع النفس النومى



مرض الشريان التاجى