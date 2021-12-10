طقس مشمس وسماء صافية وسيولة بالحركة المرورية بعطلة نهاية الأسبوع بالقليوبية.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من كورنيش النيل ببنها بمحافظة القليوبية، حيث تشهد المحافظة طقسا مشمسا وسماء صافية، منذ الساعات الأولى لعطلة نهاية الأسبوع اليوم الجمعة، حيث حرصت الأسر على الرخوج للتنزة والاستمتاع بجمال كورنيش النيل ببنها بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وحرصت الأسر على الخروج للتنزه بكورنيش النيل بمدينة بنها، والذى تم الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة به بتغيير بلاط الأرضيات وتركيب برجولات خشبية، وإنارة مطورة والاهتمام بالمسطحات والأشجار على طول الكورنيش، كما استمتع الشباب والفتيات برياضة "الإسكيت" التزلج على الكورنيش إلى جانب لعب كرة القدم.

وكانت قد انتهت محافظة القليوبية من اعمال تطوير كورنيش النيل ببنها والذي يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، كما تضمنت أعمال التطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كمداخل للكورنيش، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تمت تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق وإدارة التطوير الحضري بالمحافظة.

وشملت أعمال تطوير كورنيش النيل رصفه بالرخام وبلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين وتركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار، كما تضمنت أيضا تطوير شارع مسجد ناصر بداية من الكورنيش وحتى مستشفى الحميات، ورصف الأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك بعد تركيب أعمدة الإنارة والتشجير.



الاسكيت على كورنيش النيل ببنها



الاطفال يستمتعون بكورنيش النيل ببنها



الاطفال يلعبون على كورنيش النيل ببنها



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