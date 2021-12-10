طقس الإسماعيلية الآن.. جو بارد ورياح متوسطة وشمس ساطعة.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس بالمحافظة التى تشهد جو بارد ورياح متوسطة وشمس ساطعة اليوم الجمعة، ودرجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 23 درجة مئوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعًا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وبورسعيد الصغرى 12 العظمى 21، ودمياط الصغرى 12 والعظمى 21، والزقازيق الصغرى 14 والعظمى 23، والإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 23، والسويس الصغرى 14 والعظمى 23، والعريش الصغرى 12 والعظمى 20، ورفح الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.



الطقس بالإسماعيلية



الطقس



جانب من حالة الطقس



جو بارد ورياح متوسطة وشمس ساطعة بالإسماعيلية



جو بارد ورياح متوسطة وشمس ساطعة فى الإسماعيلية



جو بارد ورياح متوسطة وشمس ساطعة



حالة الطقس



طقس الإسماعيلية الآن



طقس الإسماعيلية



طقس



