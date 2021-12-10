ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، عن قيام لجنة من أطباء المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية بشن حملة تفتيشية على محلات اللحوم بمركز ومدينة الباجور ، أسفرت عن ضبط 165 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتقديمها للنيابة العامة لإعمال شؤنها.

وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين .