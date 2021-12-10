شقيق ضحية سفاح الإسماعيلية يكشف خطة "دبور" لارتكاب المذبحة.. لايف

الإسماعيلية – السيد فلاح

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا مع عصام شقيق ضحية الإسماعيلية، عقب صدر قرار محكمة جنايات الإسماعيلية، قرارها بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم فى حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ"سفاح الإسماعيلية"، لمفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 5 يناير المقبل للنطق، لاتهامه بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل إثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

وقال شقيق ضحية الإسماعيلية، إن المتهم، كان صديقه، وكان يوميًا يجلس بصحبته داخل محله، حتى ليلة ارتكابه الواقعة جلس معه لفترة طويلة داخل محلة، واستغربت من حمله لسلاح أبيض خلال جلوسه معه.

أضاف، شقيق الضحية، أن عبد الرحمن المتهم، اشترى الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وقام بشراء سنجة وسكين حدهم زى الموس عشان الجريمة.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، انعقدت أمس الخميس، لإصدار حكمها في ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.