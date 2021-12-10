"زراعة الشرقية" تنظم ندوة لمهندسى الإرشاد لزيادة الإنتاجية والنهوض بمحصول القمح

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، تنظيم ندوة عن طرق النهوض بمحصول القمح لمهندسي الإرشاد الزراعي وأخصائي القمح بالمحافظة في حضور المهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي والدكتور عبد الله سويلم رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح والدكتور دعاء راغب رئيس قسم بحوث امراض القمح و الدكتور سيد شريف من معهد بحوث وقاية النباتات والمهندس السيد الحناوي مدير عام المكافحة والمهندس احمد العساسى رئيس قسم المكافحة الحقلية وذلك بقاعة الإجتماعات بالمديرية وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من تنفيذ الندوة هو متابعة إنتظام سير عمل المرشدين الزراعيين بالمدارس الحقلية والتي حققت التواصل المنشود بين الباحث والمزارع في وجود المرشدين الزراعيين لمناقشة المزارع في التوصيات والتعرف ما يواجهه من مشاكل وتعريفه بأحدث طرق الزراعة والري ومتابعة المحصول في جميع مراحل نموه للوقوف على الحالة العامة للمحصول وذلك للوصول لأعلي إنتاجية للفدان لافتاً إلى أنه تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

من جانبه ، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية وكذلك تنظيم المدارس الحقلية للمزارعين بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى انتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي. أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح لافتاً إلى أن الشرقية أولى المحافظات في زراعة وتوريد القمح على مستوى الجمهورية.