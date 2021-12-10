اليوم السابع
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"رزق البحر" بأسواق الغردقة.. أسعار الحريت وأم عطية والسيجان.. لايف

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 12:36 م
"رزق البحر" بأسواق الغردقة.. أسعار الحريت وأم عطية والسيجان.. لايف اسماك البحر الأحمر من حلقة سمك الغردقة
البحر الأحمر- عماد عرفة

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بث اليوم السابع، صباح اليوم الجمعة، لايف جديد من حلقة أسماك الغردقة بمنطقة الدهار، لرصد أنواع وأسعار أسماك البحر الأحمر المعروضة في حلقة السمك، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين .

من جانبه، قال بدران أحمد تاجر سمك بمنطقة الدهار بالغردقة أن اليوم الجمعة من كل أسبوع يشهد إقبال من المواطنين علي شراء الاسماك، حيث أن اسعار اسماك المكرونه 60، و أم عطية 60 جنيه، والحريت 50 جنيه، بينما سعر الخرمان اليوم 25، والكسكمرى 30، والسيجان 40، والباغه 25، والكلمارى 140 جنيه، والجمبرى 150 جنية، والسردينه 15 جنية.

وأكد أن هناك انواع من الاسماك تقوم بتوريدها هيئة الثروة السمكية للتجار مثل السردينة والباغة والكسكمرى، حيث يتم بيعها بأسعار مخفضة للتجار لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين ضمن مبادرة محاربة الغلاء .

 


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