رئيس مركز ملوى بالمنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

المنيا -حسن عبد الغفار

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، إن كافة الاجهزة التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، في 49 قرية و68 تابعا بنطاق الوحدات القروية التسع المستهدفة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري، وأكد أنه يتابع يومياً على أرض الواقع نسب التنفيذ بتلك المشروعات، لتذليل العقبات والمشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع بكافة القطاعات بكفاءة وجودة عالية .

ووجه السايس، رؤساء الوحدات القروية التسع، والتي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وعرض كافة المشكلات التي تظهر أمامهم، والمرور ميدانياً على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

وتابعت إكرام محمود نائب رئيس مركز ملوى ، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها، بقرية المعصرة وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء المجمع الخدمي، ومجمع الخدمات الزراعية، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرستي، معصرة ملوي الإعدادية المشتركة ومعصرة ملوي الثانوية المشتركة، وموقع انشاء الوحدة الصحية بالقرية.

وتفقد صالح خيرى رئيس قرية قلندول وبرفقتة محمد عبدالحكيم عضو التفتيش والمتابعة، عددًا من المشروعات الخدمية الجارية، بقرية، قلندول، حيث شملت الجولة، تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي والبيطرى، كما تفقد اعمال مشروع الصرف الصحى واعمال تبطين ترعة الساحلية .