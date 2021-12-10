دراسة تربط بين توقيت إعطاء اللقاح خلال اليوم ومستويات الأجسام المضادة

كتبت إيناس البنا

هل الوقت الذي يتم فيه إعطاء اللقاح يؤثر على مستويات الأجسام المضادة التي يولدها الجسم؟ أجابت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Journal of Biological Rhythms ، عن هذا السؤال.

قيمت الدراسة القائمة على الملاحظة مستويات الأجسام المضادة في 2190 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة المتحدة بعد فترة وجيزة من إعطائهم اللقاح، ووفقا لتقرير موقع " timesnownews"، كان جميع المشاركين في الدراسة بدون أعراض، ووجدت أن أولئك الذين أخذوا اللقاح في فترة ما بعد الظهر أظهروا مستويات أجسام مضادة أعلى من أولئك الذين تناولوا جرعات في الصباح.



فاعلية اللقاحات ووقت تناولها

يصف المؤلفون النتائج التي توصلوا إليها على أنها إثبات لمفهوم يشير إلى أن استجابة الشخص للقاح قد تتأثر بإيقاعات الجسم اليومية، وإن ساعتنا البيولوجية الداخلية التي تعمل على مدار 24 ساعة هي المسؤولة عن تنظيم مختلف جوانب علم وظائف الأعضاء لدينا ، بما في ذلك الاستجابة للأمراض المعدية والتطعيم.

عند مناقشة النتائج ، قالت الدكتورة إليزابيث كليرمان ، المؤلفة الرئيسية المشاركة في الورقة البحثية والباحثة البحثية في قسم الفسيولوجيا العصبية ، وحدة النوم في مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية، "توفر دراستنا القائمة على الملاحظة دليلًا على مفهوم أن الوقت من اليوم يؤثر على الاستجابة المناعية ضد فيروس كورونا ، يكتشف أنه قد يكون ذا صلة لتحسين فعالية اللقاح ".

من المعروف أن أعراض بعض أنواع العدوى وكذلك تأثير الأدوية يمكن أن تظهر بطرق مختلفة اعتمادًا على الوقت من اليوم.

أظهرت الدراسات السابقة أن هذا هو الحال في أولئك الذين يعانون من أمراض الرئة، كما وجدت دراسة أخرى أجريت على رجال مسنين تلقوا لقاح الأنفلونزا أن لديهم عيارًا أعلى من الأجسام المضادة إذا تلقوا الجرعة في الصباح مقارنةً بعد الظهر.

وأضاف الدكتور كليرمان: "أظهرت التجارب أن إعطاء بعض عوامل العلاج الكيميائي في وقت محدد من اليوم سيستهدف بفعالية الخلايا السرطانية ولكنه يحد من سمية الخلايا الأخرى".

صاغ الباحثون نموذجًا لتقييم تأثير مستويات الأجسام المضادة بناءً على وقت يوم التطعيم ونوع اللقاح (لقاح mRNA الخاص بشركة Pfizer أو لقاح AstraZeneca الغدي) والجنس والعمر وعدد الأيام بعد التطعيم، ووجدوا أن مستويات الأجسام المضادة أعلى في جميع المشاركين الذين تم تطعيمهم في وقت لاحق من اليوم. بالإضافة إلى ذلك ، كانت استجابات الأجسام المضادة أعلى لدى أولئك الذين تلقوا لقاح Pfizer mRNA ، وفي النساء والأفراد الأصغر سنًا.