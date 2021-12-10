حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي ضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة، كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد، شنت وحدة الإزالة الفورية بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع المعهد الدينى، حيث تمكنت الحملة من إزالة التعديات وعربات الباعة الجائلين مما أسفر عن التحفظ على كميات كبيرة من الإشغالات.

وشن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة استهدفت ميناء البصل وكرموز، وبشاير الخير 3 وأسفرت الحملة عن ضبط 82 حالة إشغال متنوع، وتحرير 27 محضر تموين وصيدلة ورصد بيئي وصحة، وغلق 2 محل، وفرض غرامات فورية تقدر بـ8 آلاف جنيه .

وقام حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال بشن حملة مكبرة فى شوارع الحي لإزالة الإشغالات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية وضبط 33 حالة إشغال متنوع، وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين .

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة استهدفت ميادين التحرير، وعرابى، سعد زغلول، وأسفرت عن رفع 30 حالة إشغال، وتوسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية، وتم إيداع المضبوطات بشرطة المرافق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

ونفذ حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة موسعة بشوارع محمد نجيب، الصيرفى، جمال عبد الناصر، وطريق الجيش، وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية بمبلغ 7 آلاف جنيه، والتحفظ على 9 حالات إشغال متنوعة وغلق وتشميع 3 محال مخالفة.

وقام حي وسط برئاسة رجب النقيدى بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع الحي أسفرت عن رفع 25 حالة إشغال متنوع من شوارع المينا الشرقية، سعد زغلول، صفية زغلول، الغرفة التجارية، والشهداء، وتم فتح الشوارع والأرصفة أمام المارة .