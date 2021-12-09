ضبط 1200كجم بلاستيك مجروش ومواد كيماوية مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بناء على تعليمات السيد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع خاصة مصانع الأسمدة والكيماويات وعلى خامات التصنيع لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف محمد شبور رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط أحد مصانع الأسمدة والمواد الكيماوية ببرج العرب، وذلك لحيازته واستخدامه مواد وخامات مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مشروعية حيازتها وتم التحفظ على 16 شيكارة نترات ماغنسيوم، زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي 400 كجم، 15 شيكارة فوسفات امونيوم زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي كمية 375 كجم، 75 كجم حامض ستريك، 75 كجم حامض امينو اسيد، 75 كجم سلفات ماغنسيوم، 60 كجم مادة مانع للتحجر، 150 كجم اجرو باور مخصب زراعي، 16 كرتونة بداخلها كل كرتونة 12 كيس سماد بودر فولفست هارفست بإجمالي كمية 192كجم غير مدون عليها بيانات، عدد 10جركن سعة 20 لتر مادة ستار مكس منتج نهائي غير مدون عليها أي بيانات.

كما تم ضبط مصنع ببرج العرب لحيازته، واستخدامه كسر بلاستيك مجروش، مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وتم التحفظ على 1200 كجم كسر بلاستيك مجروش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.