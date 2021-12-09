اختيار 4 أساتذة بجامعة الإسكندرية فى لجان المجلس الأعلى للجامعات

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية عن اختيار 4 اساتذه بجامعة الإسكندرية فى لجان المجلس الأعلى للجامعات فى دورته الجديدة للعام الجامعى الحالى.

وتم اختيار الدكتورة فاتن مصطفي كمال، عميد كلية التربية النوعية السابق، عضواً بلجنة الخبراء بلجنة قطاع التربية النوعية والإقتصاد المنزلي بالمجلس الاعلى للجامعات، والدكتورة تسبي محمد رشاد، عميد كلية التربية النوعية الأسبق، بمناسبة تجديد الثقة لها بذات اللجنة.

كما تم اختيار الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي الأسبق، ونائب رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، وعضو مجلس سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو اللجنة الاستشارية للعلوم المفتوحة باليونسكو، والأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، بمناسبة وصدور قرار باختياره رئيساً للجنة قطاع العلوم الأساسية، خلال دورتها الجديدة 2024/2021.

كما تم اختيار الدكتورة مها عبدالعزيز أبو خضر، الأستاذ بكلية طب الأسنان، أميناً عاماً للجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الاعلى للجامعات.