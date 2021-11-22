"تعليم شمال سيناء" تستعد لتنظيم مسابقة دورى أوائل الطلبة للمراحل التعليمية الثلاثة

بدأت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء استعدادتها لإطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمراحل التعليمية الثلاث المختلفة (الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية)، وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان، أن الهدف من فكرة المسابقة هو إحياء المسابقات الثقافية للنشء والتى تنمى ثقافتهم وترسخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعى الوطنى لهم، وتحفيز الطلبة والطالبات على بذل الجهد فى مجالات العلوم والثقافة والتفوق العلمى وتقوية روح التنافس الشريف المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن .

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة هم طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل ( الإبتدائية-الإعدادية-الثانوية ) للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢١م ،وسبق وقام حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بتكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة المخترع الصغير وهم عبد الرحمن مروان حسن، محمد سعيد محمد مهدى، عمر عبد الوهاب محمود، وتسليم وشاح عضوية مجلس اتحاد طلاب الجمهورية لطلاب المكتب التنفيذى للمحافظة وهم عمرو محمد عبد السميع أمين الاتحاد، ونورهان هاشم محمد الأمين المساعد، ساجد أكرم إسماعيل مقرر اجتماعى، و زينب أكرم محمد محمود إسماعيل مقرر دينى وثقافى، امل حامد عبد الحميد محمد العيسوى مقرر رياضى وكشفي، ونورهان أحمد عبد الغنى درويش مقرر فنى، والزهراء عبدالله على محمد على مقرر علمى.