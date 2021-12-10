توافد مئات الرحلات السياحية على معالم وأسواق بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهدت محافظة بورسعيد اليوم الجمعة، توافد العديد من رحلات سياحة اليوم الواحد للزائرين من جميع المحافظات، لزيارة العديد من المناطق السياحية ببورسعيد وعلى رأسها حديقة فريال والتى اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمين للمحافظة وذلك بعد التطور الحضارى والجمالى الذى شهدته حديقة فريال التاريخية والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا، وكذلك سوق الأسماك الجديد والبازار الجديد وشارع 7/3 السياحي وجبال الملح بمدينة بورفؤاد.

وأعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة تلك المناطق مؤكدين بأن بورسعيد تمتلك مقومات سياحية رائعة و مصممة على الطراز الأوروبى ، وأن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومنها منطقة الملاحات ببورفؤاد .

يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد حاليا إقبالا من الزائرين من مختلف المحافظات لمشاهدة التطورات التى حققتها المدينة فى مختلف المجالات وأهمها المجال السياحى والأسواق وتقديم خدمات مميزة للزائرين.



اتوبيسات الرحلات في بورسعيد



الاتوبيسات في شوارع بورسعيد



بعض اتوبيسات الرحلات ببورسعيد



جانب من تجمع الاتوبيسات لللرحلات