الطفلة فرح من ذوى الهمم تبهج زوار جبال الملح فى بورسعيد.. صورة اليوم

بورسعيد - محمد عزام تصوير : ماهر إسكندر

في جبال الملح بمحافظة بورسعيد، والتى أصبحت مزارا سياحيا مهما، ترى مشاهد عديدة تشعرك بالبهجة والسرور.



ولكن اليوم الجمعة، اختلف كثيراً بوجود الطفلة "فرح" وهي تحتضن "دبدوب" أحمر يرمز إلى "بابا نويل"، وتحتفل بوجودها في جبال الملح بمدينة بورفؤاد.



تمارس فرح من ذوى الهمم، والتي تعتبر إحدى أطفال "قادرون باختلاف" من ذوي الهمم والقدرات الخاصة فهي طفلة داون، رياضة "الفتنيس" وكذلك تعتبر موديلز لتقديم بعض المنتجات والبضائع.



فور دخول فرح إلى جبال الملح ببورسعيد، سادت حالة من البهجة والسرور بين الحضور لما تملكه من طيبة قلب وبلاغه في اللسان وحب للغير.



يذكر أن جبال الملح يتوافد عليها الآلاف من زوار المحافظة فلقد تم استنساخها كجبال الثلج، حيث وصلت الأعداد أسبوعياً لما يقرب من 10 آلاف زائر.



أصبحت جبال الملح، مزاراً أساسياً في برنامج كل الرحلات القادمة من المحافظات المصرية المختلفة، بالإضافة أيضاً للسياحة الأجنبية من بعض الدول العربية.









فرح تحتضن بابا-نويل بجبال الملح



