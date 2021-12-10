تكريم عدد من الشعراء والأدباء بمؤتمر اليوم الواحد لثقافة كفر الشيخ بمطوبس

نظم قصر ثقافة كفر الشيخ مؤتمر اليوم الواحد على ضفاف شاطئ نهر النيل بمطوبس بحضور لفيف من القيادات والشعراء والأدباء، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وأمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى والدكتورة جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة، وياسر خماش رئيس مجلس المدينة وإبراهيم العشرى مدير الإدارة الثقافية، وأحمد فضل مدير قصر ثقافة مطوبس، وأعضاء امانة المؤتمر.

وضمت أمانة المؤتمر الإعلامى عبدالله عبد الصبور عبد الحميد رئيسا والشاعر عمرو عامر رئيس نادى الأدب المركزى بكفر الشيخ وعضوية الشعراء مصطفى مقلد وطارق محمد مرسى وأيمن الدسوقى ومحمد حسبو الأقرع ورضا إبراهيم وإيهاب وفا وأحمد الشهاوي بمديرية الثقافة وأسماء الشامى إعلام الفرع، الشعراء المكرمين الشاعر الدكتور جمال مرسي واسم الشاعر الراحل احمد طليس واسم الشاعر الراحل كامل إبراهيم.

وتضمنت الفعاليات الجلسة الأولى قدمها الشاعر طارق مرسى احتوت على كلمات افتتاحية للمؤتمر، الجلسة الثانية المحور الأول تحت عنوان الحقول الدلالية فى كتابات كفر المبدعين أدار الجلسة الشاعر ايمن بكر والباحثان الدكتور رامي هلال، والدكتور محمد محمد عيسى، والجلسة الثالثة تحت عنوان : أغصان على ضفاف الإبداع" أدار الجلسة الشاعر الدكتور رضا أبورية ،والباحثون الشاعر الدكتور اكرم عقل، والشاعر إسماعيل بريك، والشاعر مصطفى ابو هلال، أعقبها امسية شعرية أدارها الشاعر عمرو عامر وتنوعت فقرات المؤتمر والتي تضمنت جلسات بحثية، وأمسية شعرية، وتكريم ثلاثة من رموز الثقافة بمحافظة كفر الشيخ، الشاعر الدكتور جمال مرسي، والشاعر السيد الجزايرلي، واسم الشاعر والقاص الراحل كامل إبراهيم، وعدد من شعراء مطوبس.

حضر المؤتمر لفيف من الشعراء والأداء، والشعراء الجميل سلامة أبو النجاة، و الشاعر عمرو عامر، رئيس الأدب المركزي، والدكتور جمال مرسي، و عبده الزراع، وابتسام شعبان، واسامه القباني، وحمدان حلمي، وجمال البطاط، و احمد الاسيوطي، و السيد الجزايرلي، واحمد الطرفي،و ناديه حسام الدين، وحمادة عركز، وعلاء شلبي، وإبراهيم سمير،و صلاح السقا، وعبد البر علوني، احمد حجاج، و طارق مرسي، وعبد الله عبد الصبو، ومصطفى العافي و فكري سمير، والدكتورة اكرم عقل، ومحمد عبدالله، و رامي هلال، و بسمه شعبان، و جابر عطيه، وعلاء طه، وأمنية الصياد، و الدكتور طه هنداوي، والدكتور محمد يوسف،و حسن الهمدان،وايمن بكر، ومحمد عبد الصبور، و حسن الهمدان ، وايمن بكر، وعهد علي السيسي.