تحليل الدم MPV للكشف عن حجم الصفائح الدموية

كتبت إيناس البنا

تحليل الدم MPV هو تحليل يقيس متوسط ​​حجم الصفائح الدموية، والصفائح الدموية عبارة عن خلايا دم صغيرة ضرورية لتخثر الدم، وهي العملية التي تساعدك على وقف النزيف بعد الإصابة، يقيس فحص الدم MPV متوسط ​​حجم الصفائح الدموية، ويمكن أن يساعد الاختبار في تشخيص اضطرابات النزيف وأمراض نخاع العظام.

ما استخدامه ولماذا احتاج إليه؟



وفقا لتقرير موقع " medlineplus" يستخدم اختبار MPV في الدم للمساعدة في تشخيص أو مراقبة مجموعة متنوعة من الحالات المتعلقة بالدم، غالبًا ما يتم تضمين اختبار يسمى عدد الصفائح الدموية في اختبار MVP، ويقيس عدد الصفائح الدموية العدد الإجمالي للصفائح الدموية لديك.

قد يكون مقدم الرعاية الصحية قد طلب بإجراء فحص دم MPV كجزء من تعداد الدم الكامل (CBC) ، والذي يقيس العديد من مكونات الدم المختلفة ، بما في ذلك الصفائح الدموية، وغالبًا ما يكون اختبار CBC جزءًا من اختبار روتيني.

قد تحتاج أيضًا إلى اختبار MPV إذا كانت لديك أعراض اضطراب في الدم، وتشمل هذه:

نزيف مطول بعد جرح أو إصابة طفيفة.

نزيف في الأنف.

بقع حمراء صغيرة على الجلد.

بقع أرجوانية على الجلد.

كدمات غير مبررة.

هل سأحتاج إلى فعل أي شيء للاستعداد للاختبار؟



لا تحتاج إلى أي استعدادات خاصة لفحص الدم MPV، إذا طلب مقدم الرعاية الصحية إجراء المزيد من الاختبارات على عينة دمك، فقد تحتاج إلى الصيام (لا تأكل أو تشرب) لعدة ساعات قبل الاختبار.

ماذا تعني هذه النتائج؟



يمكن أن توفر نتائج MPV ، جنبًا إلى جنب مع تعداد الصفائح الدموية والاختبارات الأخرى ، صورة أكثر اكتمالاً عن صحة دمك، اعتمادًا على عدد الصفائح الدموية وقياسات الدم الأخرى ، يمكن أن تشير نتيجة MPV المتزايدة إلى:

قلة الصفيحات ، وهي حالة يكون فيها عدد الصفائح الدموية في الدم أقل من الطبيعي.

مرض التكاثر النقوي ، نوع من سرطان الدم.

تسمم الحمل ، وهي إحدى المضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والتي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، يبدأ عادة بعد الأسبوع العشرين من الحمل.

مرض قلبي.

داء السكري.

يمكن أن يشير انخفاض MPV إلى التعرض لبعض الأدوية الضارة بالخلايا، قد يشير أيضًا إلى نقص تنسج النخاع ، وهو اضطراب يتسبب في انخفاض إنتاج خلايا الدم