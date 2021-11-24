كتبت فاطمة خليل

تحليل عدد الصفائح الدموية من الاختبارات الهامة التي تساعد في تحديد عدد الصفائح الدموية في عينة من دمك كجزء من الفحص الصحي، لفحص أو تشخيص أو مراقبة الأمراض التي تؤثر على عدد الصفائح الدموية، مثل اضطراب النزيف أو مرض نخاع العظم وأمراض أخرى، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على متى يجب إجراء تحليل عدد الصفائح الدموية، بحسب موقع " testing".

متى يتم تحليل عدد الصفائح الدموية



كجزء من تعداد الدم الروتيني الكامل (CBC ؛ عندما تكون لديك نوبات من النزيف غير المبرر أو طويل الأمد أو أعراض أخرى قد تكون ناجمة عن اضطراب الصفائح الدموية يطلب الطبيب تحليل عدد الصفائح الدموية أو Platelet Count.

وتؤخذ عينة من الدم يتم سحبها من وريد في ذراعك أو عن طريق وخز الإصبع (للأطفال والبالغين) أو من خلال عصا الكعب (لحديثي الولادة).

ما الذي يتم اختباره في تحليل عدد الصفائح الدموية؟



الصفائح الدموية، والتي تسمى أيضًا الصفيحات، عبارة عن أجزاء صغيرة من الخلايا ضرورية لتخثر الدم الطبيعي. تتشكل من خلايا كبيرة جدًا تسمى الخلايا العملاقة في نخاع العظم ويتم إطلاقها في الدم لتدور ويُعد تعداد الصفائح الدموية اختبارًا يحدد عدد الصفائح الدموية في عينة الدم.

عندما يكون هناك إصابة في الأوعية الدموية أو الأنسجة ويبدأ النزيف، تساعد الصفائح الدموية في وقف النزيف بثلاث طرق:

-تلتزم بموقع الإصابة

-تتجمع معًا مع الصفائح الدموية الأخرى

-إطلاق المركبات الكيميائية التي تحفز تراكم الصفائح الدموية الأخرى

تؤدي هذه الخطوات إلى تكوين سدادة صفائح دموية فضفاضة في موقع الإصابة في عملية تسمى الإرقاء الأولي.

في الوقت نفسه ، تدعم الصفائح الدموية المنشطة سلسلة التخثر ، وهي سلسلة من الخطوات التي تتضمن التنشيط المتسلسل للبروتينات التي تسمى عوامل التخثر.

تعيش الصفائح الدموية في الدورة الدموية حوالي 8 إلى 10 أيام، لذلك يجب أن ينتج نخاع العظم باستمرار صفائح دموية جديدة لتحل محل تلك التي تتحلل، أو يتم استخدامها، أو تفقد من خلال النزيف.

يمكن أن يساعد تحديد عدد الصفائح الدموية في الدم مع عدد الصفائح الدموية في تشخيص مجموعة من الاضطرابات التي لها علاقة بعدد قليل جدًا أو كثير من الصفائح الدموية.