اللوز أم الجوز.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟ اعرف الإجابة

كتبت مروة هريدى

الجوز واللوز نوعان شائعان من المكسرات، حيث إن لكليهما فوائد صحية ومغذية للغاية بجانب مذاقهما اللذيذ، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بفقدان الوزن والتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، فأيهما أفضل؟ هو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو محتوى المغذيات في اللوز والجوز؟

الجوز المعروف أيضًا باسم "عين الجمل" غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، في حين أن اللوز مليء بالمزيد من المعادن، حيث تختلف محتوياتها من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات بشكل طفيف.

فيما يتعلق بفقدان الوزن أيهما أفضل اللوز أم الجوز؟

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن اللوز أفضل من الجوز، حيث يمكن أن يساعد تضمين اللوز في النظام الغذائي على إنقاص المزيد من الوزن، وتحديدًا حول محيط الخصر.

كيف يساعد اللوز في إنقاص الوزن؟

وفقًا للدراسات، فإن محتويات اللوز عالية الدهون والبروتين والألياف قد تزيد من الشعور بالامتلاء وتمنع المضغ غير الصحي.

ما هي علاقة الجوز بصحة القلب؟

يحتوي الجوز على كميات عالية من الأحماض الدهنية الصحية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار وكذلك إدارة مستويات ضغط الدم.

كيف يساعد تناول الجوز في تعزيز صحة الدماغ؟

عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ، فإن الجوز هو الخيار الأفضل ويعود الفضل في ذلك إلى محتوياته من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات والأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

ما هي الطريقة الصحية لتناول كل من اللوز والجوز؟

من الأفضل تجنب الجوز واللوز المحمص لأن التحميص يمكن أن يقلل من حاصل المغذيات في كليهما، والأفضل من ذلك نقع اللوز في الماء ثم تقشير الجلد قبل تناوله.

كم من اللوز والجوز يجب أن تأكل؟

يمكنك تناول من 6-7 حبات من اللوز وحبتين من الجوز يوميًا، حيث إن الإفراط في تناول المكسرات قد يضر بصحتك.