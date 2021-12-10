إنشاء مدرستى التربية الفكرية بالدلنجات والأمل للصم وضعاف السمع بايتاى البارود البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أشاد اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة بالاهتمام غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوى الهمم، وحرصه الدؤوب على تنظيم مؤتمر خاص بهم سنويا، حيث شهدنا وشهد العالم اجمع منذ ايام قليلة مؤتمر "قادرون باختلاف" الذى جمع الاب الإنسان مع ابنائه و أكد خلاله على تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بذوى الهمم، كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما يمتلكونه من إنجازات في شتى المجالات.

كما تم خلاله إعلان الرئيس البدء فى إنشاء صندوق يحمل اسم "قادرون باختلاف" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة المقبلة فى ضوء اهتمام الدولة بهم والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامهم وادماجهم فى المجتمع بما يضمن لهم الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

كما أكد المحافظ أن محافظة البحيرة لا تألوا جهدا فى دعم ذوى الهمم وإتخاذ خطوات جاده لدمجهم بالمجتمع حيث شهد قطاع التربية والتعليم إدارة التربية الخاصة عدة إنجازات :-

* إنشاء مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور بتكلفة تتجاوز 13 مليون جنيه وكذا إنشاء مدارس( التربية الفكرية بالدلنجات - التربية الفكرية بالرحمانية - مدرسة الأمل للصم و ضعاف السمع بايتاى البارود -الإنتهاء من صيانة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بكفر الدوار - تغطية فناء مدرسة الأمل للصم و ضعاف السمع ث/ع بدمنهور بالنجيل الطبيعى).

* بالإضافة إلى حصول مدرستى النور للمكفوفين و مدرسة الأمل للصم و ضاف السمع بايتاى البارود على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التفوق الكشفى.

* تنظيم بطولة إقليمية لجميع طلاب مدارس التربية الفكرية بالبحيرة بملعب مدرسة التربية الفكرية بايتاى البارود.

* المشاركة فى بطولة كرة القدم الخماسية لطلاب التربية الفكرية والدمج و التربية السمعية على مستوى الجمهورية.

* تعليم الرسم والأعمال الفنية و اليدوية لطلاب مدارس التربية الخاصة ( سمعى -بصرى - فكري) وإنشاء معرض لعرض ما تم إنتاجه.

* عقد ندوات خاصة بالصحة وتنظيم الأسرة للبنات والبنين.