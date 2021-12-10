إقتصادية قناة السويس : تسجيل دخول وخروج 15 سفينة بمؤانى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن تسجيل موانىء بورسعيد دخول وخروج 15 سفينة خلال عمليات التدوال، وأكدت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

وفى وقت سابق استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء أمس قطار نقل الحاويات من ميناء السخنة لغرب بورسعيد، في ثاني رحلاته في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعمل على تسهيل الأعمال أمام المستثمرين وسرعة الاستجابة لحل المشكلات التي تواجههم.

وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم عن وصول هذه الرحلة الثانية ميناء غرب بورسعيد في العاشرة من مساء أمس الخميس، محملة بنحو 50 حاوية مكافئة - 20 قدم- في إطار نقل البضائع والحاويات من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد، وذلك بعد إنهاء جميع الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالنقل من وإلى المينائين، والانتهاء من جميع إجراءات الإفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها لميناء غرب بورسعيد.