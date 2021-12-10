إفتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 4 ملايين جنيه.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .



من جانبه أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، انه منذ عام 2018 وحتي الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 310 مسجد بتكلفة تجاوزت 425 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى افتتاح عدد 3 مساجد جديدة بمراكز كوم حماده و شبراخيت و الدلنجات بتكلفه إجمالية بلغت 4 مليون و 100 ألف جنيه وتلك المساجد هى:



- مسجد الحساينة بقرية دميتوه بكوم حماده، تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحة 173 م بتكلفة إجمالية مليون و 100 ألف جنيه.



- مسجد الإيمان بقرية محلة نصر بشبراخيت، والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 275 م بتكلفة إجمالية مليون و 700 ألف جنيه.



- مسجد القنيشات الكبرى بقرية البستان بالدلنجات، والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 207 م بتكلفة إجمالية مليون و 300 ألف جنيه.



يذكر ان خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان" مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية"، وان الفساد ظاهرة سلبية تهدر طاقات الأفراد والدول وتقف عقبة في سبيل البناء والتنمية، لذلك جاءت الشرائع السماوية متفقة على التحذير من الفساد بكل صوره وأشكاله.









أحد المساجد الجديدة



احد المساجد



جانب من المساجد



خطبة الجمعة



مسجد







