إزالة مخالفتى بناء واستمرار حملات النظافة ومسح وتسوية الطرق بقرى دسوق كفر الشيخ

فأُزليت حالة تعدى بزرع قوائم جديدة لعمل حوائط صاج على مساحة 3 قيراط بقرية محلة أبو على وسلمت الأرض إلى الجمعية الزراعية، وجرى تحويل المخالف إلى النيابة المختصة، كما تم فك شدة خشبية لصبة شقه دور أول علوي بقرية سنهور المدينة وإزالة المخالفة في حينه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال حملات النظافة ومسح وتسوية الطرق بالوحدات القروية لمركز دسوق" محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب"، بالإضافة إلى تسليك خطوط الصرف الصحى وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقري والتوابع، وتهذيب وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الإنارة العامة بالإضافة الى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى ،واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع.