اليوم السابع
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إزالة مخالفتى بناء واستمرار حملات النظافة ومسح وتسوية الطرق بقرى دسوق كفر الشيخ

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 02:23 م
إزالة مخالفتى بناء واستمرار حملات النظافة ومسح وتسوية الطرق بقرى دسوق كفر الشيخ التصدي لحالة بناء بدسوق
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق من التصدي لمخالفتي بناء، كما استمرت حملات النظافة ومسح وتسوية الطرق وتسليك خطوط الصرف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف السيد عبد الستار، رئيس مجلس المدينة، وبمتابعة نواب رئيس المدينة لشئون القرى.
 
فأُزليت حالة تعدى بزرع قوائم جديدة لعمل حوائط صاج على مساحة 3 قيراط بقرية محلة أبو على وسلمت الأرض إلى الجمعية الزراعية، وجرى تحويل المخالف إلى النيابة المختصة، كما تم فك شدة خشبية لصبة شقه دور أول علوي بقرية سنهور المدينة وإزالة المخالفة في حينه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال حملات النظافة ومسح وتسوية الطرق بالوحدات القروية لمركز دسوق" محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب"، بالإضافة إلى تسليك خطوط الصرف الصحى وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقري والتوابع، وتهذيب وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الإنارة العامة بالإضافة الى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى ،واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع.
 
 
اتمرار تمهيد الطرق ومسحها بدسوق
اتمرار تمهيد الطرق ومسحها بدسوق

 

ازالة تعدي على الاراضي الزراعية
ازالة تعدي على الاراضي الزراعية

 

ازالة شدة خشبية بدسوق
ازالة شدة خشبية بدسوق

 

تمهيد الطرق بقرى دسوق
تمهيد الطرق بقرى دسوق

 

جانب من ازالة مخالفة بناء
جانب من ازالة مخالفة بناء

 

رفع المخلفات من الشوارع
رفع المخلفات من الشوارع

 

وقف اعمال بناء بقرية بدسوق
وقف اعمال بناء بقرية بدسوق

 


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