أجواء دافئة يشهدها ريف الدقهلية بعد موجة طقس سىء.. لايف وصور

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله حالة الطقس الجوي بعد موجة الطقس السيء والتقلبات المناخية الحادة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، حيث شهد الطقس اليوم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء دافئة وشمس ساطعة.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على كافة الأنحاء.



جدير بالذكر، أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كان قد وجه برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس مع موسم السيول وهطول الأمطار، مشددا على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، ورفع درجة استعداد وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء.







الطقس بالدقهلية



الطقس



جانب من حالة الطقس بالدقهلية



جانب من حالة الطقس



جانب من حالة طقس الدقهلية



حالة الطقس بالدقهلية



حالة الطقس



ريف الدقهلية



طقس الدقهلية



