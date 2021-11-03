12 سهمًا بالبورصة حققت صعود تجاوز نسبة الـ 10% خلال شهر أكتوبر

1- شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 10.27% ليصل إلى مستوى 4.940 جنيه.

2- مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) بنسبة 10.95% ليصل إلى مستوى 0.669 جنيه.

3- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 11.29% ليصل إلى مستوى 34.490 جنيه.

4- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة 12.51% ليصل إلى مستوى 98.990 جنيه.

5- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 14.96% ليصل إلى مستوى 153.430 جنيه.

6- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بنسبة 15% ليصل إلى مستوى 20.700 جنيه.

7- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بنسبة 18.92% ليصل إلى مستوى 1.370 جنيه.

8- البنك التجاري الدولي (مصر) بنسبة 20.14% ليصل إلى مستوى 51.250 جنيه.

9- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بنسبة 20.47% ليصل إلى مستوى 480 جنيه.

10- العامة للصوامع والتخزين بنسبة 28.92% ليصل إلى مستوى 77.350 جنيه.

11- شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 52.50% ليصل إلى مستوى 21.320 جنيه.

12- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 59.40% ليصل إلى مستوى 1.229 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.59% ليغلق عند مستوى 11420.19 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 15.35% ليغلق عند مستوى 2304.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 10.47% ليغلق عند مستوى 3287.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 5.04% ليغلق عند مستوى 13534.37 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 11.01% ليغلق عند مستوى 4222.06 نقطة.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.