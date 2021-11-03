115 مليون دولار صادرات مصر من الأسمنت أول 9 أشهر من 2021

كتب إسلام سعيد

شهدت صادرات مصر من الأسمنت ارتفاع كبير لتسجل 347 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 115 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، ليصبح السمنت أبرز قطاعات مواد البناء المحققة قفزة كبيرة خلال 2021.

وجاء فى التقرير الشهري للمجلس التصديرى لمواد البناء، أن ساحل الغاج هي الأكثر استيرادا من مصر بما قيمته 54.9 مليون دولار مقابل 47 ألف دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضى، وجاءت ليبيا فى المركز الثانى من حيث الاستيراد من مصر بما قيمته 54.1 مليون دولار أول 9 أشهر من 2021

وأشار إلى أن غانا تأتي في المرتبة الثالثة من حيث استيراد الأسمنت المصري بما قيمته 51.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 14 ألف دولار فقط خلال نفس الفترة في العام الماضي، لتحقق الصادرات إلى غانا قفزة كبيرة، وجاءت السودان في المرتبة الخامسى بقيمة تصدير 26.7 مليون دولار أول 9 أشهر من 2021 مقابل 8.5 مليون دولار.

وكشف تقرير مجلس مواد البناء، حصل اليوم السابع عليه، أن السنغال استقبلت أسمنت من مصر بما قيمته 13.5 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2021 مقابل 167 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وأخيرا أمريكا استقبلت أسمنت بما قيمته 13.4 مليون دولار مقابل 8.8 مليون دولار.