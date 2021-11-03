وكيل زراعة الفيوم يترأس حملة مكبرة للمرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية

الفيوم رباب الجالى

ترأس الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم الحملة المشتركة بين مديرية الزراعة بالفيوم ومديرية التموين بالفيوم ويرافقه المهندس فؤاد محمد. مدير عام المكافحة والمهندس فكرى سلطان مديرالرقابة على المبيدات والمهندس محمد الحسن مفتش رقابه بالمديريه والمهندس عوض محمود رئيس الرقابة بمديرية التموين بالفيوم.

ولفت وكيل الوزارة الي أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة؛ للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة، والحد من انتشار تداول المخصبات والمبيدات الزراعية المحظور تداولها، حفاظًا على حقوق المواطنين من التلاعب بالسلع.

وتم المرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعيه بنواحى بندر ومركز الفيوم بناحية دله وشارع الورشة ومنشأة عبدالله والطريق الدائرى بزمام بندر ومركز الفيوم تم فحص بعض المبيدات والمخصبات الزراعيه الموجوده بالمحلات ووجدت سارية الصلاحيه ومسجله بوزارة الزراعه وصالحه للاستخدام وذلك من خلال الفحص الظاهرى وكذلك تبين عدم وجود أى اسمده مدعمه بالمحلات التي تم المرور عليها

وأكد وكيل الوزارة أنه جارٍ المتابعة المستمرة لفرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، بالتنسيق مع مديرية التموين بالفيوم و شرطة البيئة والمسطحات، حفاظًا على البيئة وصحة المواطن.

كما تم المرور على الجمعيات الزراعيه لمتابعة سير وانتظام العمل في الجمعيات الزراعيه ببلاد مركز الفيوم حيث تم المرور على جمعية كفور النيل وتم التأكد من توفير تقاوى القمح بجميع انواعها وأيضاً توفير الاسمده الزراعيه بجميع انواعها سواء يوريا أو نترات أو سوبر فوسفات وذلك لجميع المحاصيل الشتويه وتم مناقشة موضوع الرى الحديث مع المزارعين وأيضا تم مناقشة كارت الفلاح وعمل ندوه عن دودة الحشد الخريفيه الجياشه والاستعداد لتجهيز وزاعة القمح