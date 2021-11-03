وزير القوى العاملة ومحافظ القليوبية يشاركان اليوم بمؤتمر "سيادة دولة الحق والقانون"

القليوبية إبراهيم سالم

يشارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمؤتمر الاتحاد المحلي لعمال القليوبية بعنوان "سيادة دولة الحق والقانون" من خلال الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقر نادى الاتحاد المحلي لعمال القليوبية ببنها بكورنيش النيل، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك برئاسة نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة استرداده نادى بنها العمالى.

ويأتى المؤتمر تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويحضره لفيف من الشخصيات التنفيذية والأمنية والعمالية، ونواب برلمان، وأصحاب أعمال، وعلى رأسهم جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.