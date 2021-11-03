اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 08:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير القوى العاملة ومحافظ القليوبية يشاركان اليوم بمؤتمر "سيادة دولة الحق والقانون"

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 04:00 ص
وزير القوى العاملة ومحافظ القليوبية يشاركان اليوم بمؤتمر "سيادة دولة الحق والقانون" عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمؤتمر الاتحاد المحلي لعمال القليوبية بعنوان "سيادة دولة الحق والقانون" من خلال الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقر نادى الاتحاد المحلي لعمال القليوبية ببنها بكورنيش النيل، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك برئاسة نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة استرداده نادى بنها العمالى.

ويأتى المؤتمر تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويحضره لفيف من الشخصيات التنفيذية والأمنية والعمالية، ونواب برلمان، وأصحاب أعمال، وعلى رأسهم جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.

 


وزير القوى العاملة

محافظ القليوبية

الاتحاد العام لعمال مصر

سيادة دولة الحق والقانون

الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان

رئيس الاتحاد العام لعمال مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير قصر محمد على وتوسعة الطريق الدائرى بشبرا

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 09:57 ص

نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 05:51 م

محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة لمتابعة مشروعات مدينة كفر شكر.. صور

الأحد، 31 أكتوبر 2021 11:39 ص

محافظ القليوبية يقود حملة رفع الإشغالات والنظافة بقليوب وبنها.. صور

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 05:29 م

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى طوخ وتوسعات محطتى معالجة كومبتين ونامول.. صور

الخميس، 28 أكتوبر 2021 11:40 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة