اليوم السابع
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وزير الصحة التونسي يثمن جهود البنك الدولي لمساعدة بلاده في مجابهة فيروس كورونا

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 05:00 ص
وزير الصحة التونسي يثمن جهود البنك الدولي لمساعدة بلاده في مجابهة فيروس كورونا فيروس كورونا
(أ ش أ)

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 ثمن وزير الصحة التونسي علي المرابط الجهود التي بذلها البنك الدولي لمساعدة بلاده في مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال لقائه مديرة التنمية البشرية بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كايلو ميوا وممثل البنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو وفريق عمل من البنك.

من جانبها، أعربت ميوا عن استعداد البنك الدولي لمواصلة دعم قطاع الصحة وذلك بتقديم تمويلات إضافية تشمل العديد من مجالات الصحة على غرار التلقيح والصحة الرقمية وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة.

 

 

 

 


تونس

على المرابط

البنك الدولي

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