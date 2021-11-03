اليوم السابع
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مياه أسيوط ضمن 10شركات تابعة فى hجتماع متابعة مشروعات "حياة كريمة"

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 07:17 م
مياه أسيوط ضمن 10شركات تابعة فى hجتماع متابعة مشروعات "حياة كريمة" محافظ أسيوط
أسيوط-هيثم البدري

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عقدت الشركة القابضة للمياه إجتماع لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بصفة دورية برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للمياه و الدكتور صلاح بيومي نائبه و بحضور  رؤساء مجالس إدارة (10) شركات تابعة.
 
شدد الإجتماع أثناء إنعقاده online علي أهمية متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة لمبادرة حياه كريمة الرئاسية  ووجه الأهمية نحو ضرورة عمل محاضر تنسيقية مع جميع الجهات المعنية ( التليفونات، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،...... ) لعدم وجود أي عوائق تعرقل سير العمل .
 
واستقبل اللواء  هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد  المهندس أيمن الأباصيري بالشركة القابضة  والذي حضر الإجتماع مع  مهندسي واستشاري المشروعات بمياه أسيوط.
 
وتم ااانتهلء الي ضرورة  الأهتمام  الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات لدخولها الخدمة فى موعدها المحدد لتحقيق الهدف من المبادرة بالشكل الامثل
 

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