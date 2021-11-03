اليوم السابع
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الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 09:14 م
أكرم القصاص
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مجموعات إرهابية تقصف إحدى القرى بريف الحسكة فى سوريا

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 03:44 م
مجموعات إرهابية تقصف إحدى القرى بريف الحسكة فى سوريا سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت مصادر محلية سورية، اليوم الأربعاء، بقصف مجموعات إرهابية قرية الدردارة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.


وذكرت المصادر، للتلفزيون السوري، أن القصف أسفر عن أضرار مادية في عدد من منازل المواطنين، مشيرًا إلى أن الوضع المأساوي وغير الإنساني الذي يعيشه أهالي القرية وخاصة الأطفال والنساء نتيجة القصف المستمر.


وتستهدف الجماعات الإرهابية بالقذائف والصواريخ، القرى والبلدات الآمنة؛ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.


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