اليوم السابع
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الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 09:07 ص
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية والأردن تبحثان تعزيز التعاون فى القطاع الصحى

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 09:01 ص
كوريا الجنوبية والأردن تبحثان تعزيز التعاون فى القطاع الصحى الأردن - أرشيفية
أ ش أ

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بحث وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكوري الجنوبي كون دوك-تشول، اليوم الأربعاء، مع كبير أمناء الديوان الملكي الأردني الأمير مرعد بن رعد بن زيد في العاصمة سول سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصحة والرفاهية.


ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، فقد تم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون في المجال الصحي بين كوريا الجنوبية والأردن، وذلك قبيل الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل.


من جانبه، أكد كبير أمناء الديوان الملكي الأردني الأمير مرعد بن رعد بن زيد، إمكانية التعاون بين بلاده وكوريا الجنوبية نظرا لما تتمتع به سول من إمكانيات طبية متقدمة، بما يساعد على إنشاء الأنظمة الطبية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريب الكوادر الطبية وغيرها.


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