قائد الجيش اللبناني يعرض تحديات المؤسسة العسكرية مع مسئولين بالخارجية الأمريكية

(أ ش أ)

عرض قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في ضوء الظروف الراهنة بلبنان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون التسليح والأمن الدولي بوني دينيز جينكينز بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، والقائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في واشنطن وائل هاشم.

وأكدت لامبرت وجينكينز أهمية دور الجيش في استقرار لبنان، وشددتا على ضرورة دعمه لأن وحدة لبنان واستقراره لا تزال تشكل اهتماماً دوليًا.

كان العماد عون التقى أيضاً في السفارة اللبنانية بواشنطن عدداً من أعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الأمن القومي ومجموعة من المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى نواب أمريكيين من أصل لبناني بحضور السفيرة الأمريكية بلبنان.

واستمع المشاركون من العماد عون إلى عرض عن واقع الجيش والتحديات التي يواجهها، مشدّدين على ضرورة زيادة حجم المساعدات، كي يبقى الجيش قادراً على حماية استقرار لبنان.