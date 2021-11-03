طقس الخليج.. صحو بالسعودية وسحب ضبابية بالبحرين

وكالات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الأربعاء فى السطور التالية:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد يتخللها سحب رعدية, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر خاصة الجنوبية منها.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، في مملكة البحرين سيكون ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ولكنه معتدل خلال النهار.