ضم 5 سيارات حديثة ومتطورة لأسطول الإسعاف بمحافظة دمياط

دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور هيثم فرج المشد رئيس هيئة الإسعاف المصرية بدمياط عن ضم 5 سيارات إسعاف جديدة حديثة متطورة ومجهزة بأعلى الإمكانيات وأحدث أنظمة العناية المركزة لهيئة الإسعاف المصرية بدمياط.

وأكد الدكتور هيثم المشد، أن هذه السيارات تعد إضافة جديدة لأسطول فرع الإسعاف بالمحافظة، والذى يضم الآن 96 سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك لتوفير خدمة متميزة لأبناء محافظة دمياط.

وكشف المشد أن السيارات الخمسة التى تم تسلمها اليوم، تعد الزيادة الرابعة خلال العام الجارى بإجمالى 23 سيارة لهذا العام فقط.