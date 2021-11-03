ضبط 4 آلاف و500 كيس من السكر المدعم ناقص الوزن بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مديرية التموين بأسوان بقيادة المحاسب حسام العربى، اليوم الأربعاء، من ضبط سيارة نقل محملة بـ 4 آلاف و500 كيس من السكر المدعم ناقص الوزن.

يأتى ذلك ضمن جهود المديرية لمحاربة الغش التجارى والسيطرة على السوق المحلى من خلال مراقبة حركة تداول السلع الغذائية الأساسية وخاصة السكر والبيض والدواجن واللحوم بأنواعها.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسوان على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم عرض الواقعة عليه، حيث قرر إحالتها إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، وخاصة أنه قد سبق ضبط كميات مماثلة تصل إلى 680 كجم من السكر المدعم.

وأشار إلى أن هناك توجيهات أيضاً من الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والهايبر والمخابز البلدية لمواجهة أى محاولات لضعاف النفوس من التجار بالتلاعب ورفع الأسعار.

كما يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية أمس على عدد من المجمعات الاستهلاكية والمخابز البلدية ومنافذ بيع اللحوم بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ الدخول والخروج للمحافظة.