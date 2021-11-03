حصاد الوزارات.. الصحة تعلن رابط الحصول على تطبيق جواز السفر الصحى

إعداد على عبد الرحمن

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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