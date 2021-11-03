اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الصحة تعلن رابط الحصول على تطبيق جواز السفر الصحى

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 05:11 م
حصاد الوزارات.. الصحة تعلن رابط الحصول على تطبيق جواز السفر الصحى جواز السفر الصحي
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة تعلن رابط الحصول على تطبيق جواز السفر الصحى بعد الإطلاق الرسمى

وزير التعليم: دور بنك المعرفة تطور خلال السنوات الماضية فى البحث العلمى
 
التضامن: 565 ألف طالب استفادوا من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بـ500 مليون جنيه
 
طارق شوقى: تطوير المناهج لتوائم متطلبات سوق العمل المحلية والدولية
 
نائب وزير التعليم العالى يستعرض رؤية مصر للاستثمار فى البشر بمعرض إكسبو دبى 2020
 
الصحة: 84.4 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية
 
التعليم تعلن مناهج أبناء المصريين فى الخارج من الأول الابتدائى حتى الثانى الثانوى
 
الصحة تسمح لمواليد 2006 بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا
 
وزارة البيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 من جلاسكو
 
التموين: يجوز للمخبز الاحتفاظ ببطاقة صرف الخبز اليوم لحين انتظام نظام المعلومات
 
التعليم تخصص رابطا لسداد مصروفات المدارس الرسمية الحكومية
 

 


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