بحث شكاوى تخص الرقابة والصرف الصحى بمياه الفيوم

الفيوم رباب الجالي

ناقشت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، 15 شكوى مقدمة من المواطنين، خلال اللقاء الأسبوعي، منهم شكاوى تخص الرقابة والصرف الصحي.

وقال المهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، إن اللقاء تم فيه بحث ومناقشة نحو 15شكوى متنوعه ومقسمه كالاتى 4 شكاوى تخص القطاع التجارى و10شكاوى للرقابة والمتابعة وشكوى واحدة تخص الصرف الصحي.

وأضاف عبد الجليل، أنه تم خلال المناقشة مع العميل صاحب الشكوى، وعرض الحلول المناسبة لشكواه طبقًا لرصدها على أرض الواقع وما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الشركة.

ووجه رئيس الشركة رؤساء القطاعات ومديرى العموم بضرورة التواصل مع المواطنين والعمل على حل الشكاوى المتعلقة به كلا فى مجال عمله المنوط به داخل الشركة من أجل تحسين الصورة الذهنية للشركة وكسب ثقة ورضا المواطن عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

وكان قد ترأس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، لقاء خدمة المواطنين الاسبوعى الذى يتم عقده خصيصًا لتلقى شكاوى المواطنين في كافة المجالات والخدمات التى تقدمها الشركة من أجل بحثها وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة