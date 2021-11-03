انطلاق دورى المعلومات بجامعة الإسكندرية بمشاركة كافة الكليات

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلق اليوم دورى المعلومات بجامعة الإسكندرية بمشاركة كافة كليات الجامعة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب واللجنة العلمية بجامعة الإسكندرية لتشجيع الشباب على وطلاب الجامعة على الابتكار وتنمية المهارات العلمية.

وكانت قد انطلقت أولى فاعليات بطولة جامعة الإسكندرية لكرة السلة للعام الدراسى الحالى بمشاركة كافة كليات الجامعة للتنافس والحصول على اللقب تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واللجنة الرياضية باتحاد طلاب الجامعة ورعاية الشباب.

وكانت قد انطلقت الأنشطة الرياضية بجامعة الإسكندرية بعدد من الفاعليات الرياضية والمباريات للتنافس بالإضافة إلى تأهيل الفرق الرياضية للمشاركة فى بطولات الجامعات المقرر انعقادها خلال الفترة القادمة .