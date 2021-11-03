المحافظ يفتتح معرض أسوان الثانى للكتاب بالمسرح الصيفى.. فيديو وصور

أسوان عبد الله صلاح

افتتح اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم، الأربعاء، معرض أسوان الثانى للكتاب، والذى تنظمه وزارة الثقافة متمثلة فى فرع ثقافة أسوان، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب وجامعة أسوان، بحضور رئيس جامعة أسوان ورئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى.

وقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لفاعليات افتتاح المعرض الثانى للكتاب، والمقام بمسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة اسوان، خلال الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر الجارى.

وقال محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، أن المعرض يضم نحو 8 آلاف كتاب فى مختلف المجالات والتخصصات المتنوعة، والمطروحة بأسعار رمزية ومخفضة للمواطنين بمحافظة أسوان، تبدأ بجنيه واحد فقط.

وأضاف "إدريس"، أنه يقام على هامش معرض الكتاب، عدداً من الفاعليات الثقافية بمسرح فوزى فوزى الصيفى تتضمن "أمسيات شعرية وتقديم عروض فنية لبعض الفرق وإنشاد دينى وندوات ثقافية وكورال أطفال".